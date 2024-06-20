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        Haberler Magazin Zeynep Bastık aşka geldi

        Zeynep Bastık aşka geldi

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de görüntülendi. Bastık ve Tütüncü, ne kadar mutlu olduklarını herkese gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:27
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        Çeşme âşıkları
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme’de görüntülendi.

        Çiftlikköy’de bir plaja giden Zeynep Bastık ile Seykay Tütüncü'nün romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.

        Denizde yüzdükten sonra kumsalda yürürken el ele tutuşan ve sürekli birbirlerine gülümseyerek bakan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ne kadar mutlu olduklarını herkese gösterdi.

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