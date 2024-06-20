Zeynep Bastık aşka geldi Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de görüntülendi. Bastık ve Tütüncü, ne kadar mutlu olduklarını herkese gösterdi

Habertürk Giriş: 20.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:27 facebook

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