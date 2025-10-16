Zeynep Bastık'ın diyetini sevgilisi Serkay Tütüncü açıkladı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Bastık'ı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Serkay Tütüncü, Bensu Soral - Hakan Baş çifti ve Sinem Kobal da vardı.

Zeynep Bastık

Konsere elinde bir buket beyaz çiçekle gelen Serkay Tütüncü, gazetecilerin, "Çiçekteki notta ne yazıyor?" sorusuna; "Zeynepciğim her Harbiye öncesi karbonhidrat diyetine giriyor, ben de 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım" yanıtını verdi.

Serkay Tütüncü, ayrıca konser öncesi heyecanını da dile getirerek; "Zeynep'in akustik serilerinin hastasıyım, neredeyse bütün arkadaşlarım İzmir'den geldi. Keyifle onu izleyeceğiz" dedi.

Serkay Tütüncü

Bensu Soral da "Arkadaşımızı izlemeye geldik, çok güzel ve keyifli bir akşam olacak" dedi. Oyuncu, daha sonra Paris Moda Haftası'nda çektirdiği fotoğraflarda yüzündeki değişiklik hakkında konuştu. Estetik yaptırdığı iddialarına yanıt veren Bensu Soral; "Eskisi gibiyim aslında, makyajdan dolayı biraz farklı görünmüş. Açıkçası ben de biraz rahatsız oldum. Çünkü yabancı bir arkadaş yaptı makyajımı. Alıştık artık bu söylemlere, yapacak bir şey yok" dedi.