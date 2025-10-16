Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın diyetini sevgilisi Serkay Tütüncü açıkladı - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'ın diyetini sevgilisi Serkay Tütüncü açıkladı

        Zeynep Bastık'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine elinde beyaz çiçeklerle giden Serkay Tütüncü, sevgilisinin formunu nasıl koruduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 09:07 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisinin sırrını çiçekle açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Bastık'ı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Serkay Tütüncü, Bensu Soral - Hakan Baş çifti ve Sinem Kobal da vardı.

        Zeynep Bastık
        Zeynep Bastık

        Konsere elinde bir buket beyaz çiçekle gelen Serkay Tütüncü, gazetecilerin, "Çiçekteki notta ne yazıyor?" sorusuna; "Zeynepciğim her Harbiye öncesi karbonhidrat diyetine giriyor, ben de 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım" yanıtını verdi.

        Serkay Tütüncü, ayrıca konser öncesi heyecanını da dile getirerek; "Zeynep'in akustik serilerinin hastasıyım, neredeyse bütün arkadaşlarım İzmir'den geldi. Keyifle onu izleyeceğiz" dedi.

        REKLAM
        Serkay Tütüncü
        Serkay Tütüncü

        Bensu Soral da "Arkadaşımızı izlemeye geldik, çok güzel ve keyifli bir akşam olacak" dedi. Oyuncu, daha sonra Paris Moda Haftası'nda çektirdiği fotoğraflarda yüzündeki değişiklik hakkında konuştu. Estetik yaptırdığı iddialarına yanıt veren Bensu Soral; "Eskisi gibiyim aslında, makyajdan dolayı biraz farklı görünmüş. Açıkçası ben de biraz rahatsız oldum. Çünkü yabancı bir arkadaş yaptı makyajımı. Alıştık artık bu söylemlere, yapacak bir şey yok" dedi.

        Bensu Soral ve eşi Hakan Baş
        Bensu Soral ve eşi Hakan Baş

        Sinem Kobal da "Zeynep'i dinlemek için çok heyecanlıyım, kızlarla geldik, tatlı bir akşam olacak" ifadelerini kullandı. Kobal daha sonra "İşler yoğunlaştı, tatiller bitti artık. Kenan’ın da bir TV projesi var, bu sene biraz tempolu olacak" dedi.

        Sinem Kobal
        Sinem Kobal

        Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ay Çeşme'de görüntülenmiş ve yürüyüşü ile sosyal medyada gündem olmuştu. Sinem Kobal, eşinin yürüyüşü hakkında ise "Kenan'ın benim için her hali çok güzel, o yüzden bunları konuşmak istemem" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
        #Bensu Soral
        #sinem kobal
        #Hakan Baş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı