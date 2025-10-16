Zeynep Bastık'ın diyetini sevgilisi Serkay Tütüncü açıkladı
Zeynep Bastık'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine elinde beyaz çiçeklerle giden Serkay Tütüncü, sevgilisinin formunu nasıl koruduğunu açıkladı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Bastık'ı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Serkay Tütüncü, Bensu Soral - Hakan Baş çifti ve Sinem Kobal da vardı.Zeynep Bastık
Konsere elinde bir buket beyaz çiçekle gelen Serkay Tütüncü, gazetecilerin, "Çiçekteki notta ne yazıyor?" sorusuna; "Zeynepciğim her Harbiye öncesi karbonhidrat diyetine giriyor, ben de 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım" yanıtını verdi.
Serkay Tütüncü, ayrıca konser öncesi heyecanını da dile getirerek; "Zeynep'in akustik serilerinin hastasıyım, neredeyse bütün arkadaşlarım İzmir'den geldi. Keyifle onu izleyeceğiz" dedi.
Bensu Soral da "Arkadaşımızı izlemeye geldik, çok güzel ve keyifli bir akşam olacak" dedi. Oyuncu, daha sonra Paris Moda Haftası'nda çektirdiği fotoğraflarda yüzündeki değişiklik hakkında konuştu. Estetik yaptırdığı iddialarına yanıt veren Bensu Soral; "Eskisi gibiyim aslında, makyajdan dolayı biraz farklı görünmüş. Açıkçası ben de biraz rahatsız oldum. Çünkü yabancı bir arkadaş yaptı makyajımı. Alıştık artık bu söylemlere, yapacak bir şey yok" dedi.
Sinem Kobal da "Zeynep'i dinlemek için çok heyecanlıyım, kızlarla geldik, tatlı bir akşam olacak" ifadelerini kullandı. Kobal daha sonra "İşler yoğunlaştı, tatiller bitti artık. Kenan’ın da bir TV projesi var, bu sene biraz tempolu olacak" dedi.Sinem Kobal
Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ay Çeşme'de görüntülenmiş ve yürüyüşü ile sosyal medyada gündem olmuştu. Sinem Kobal, eşinin yürüyüşü hakkında ise "Kenan'ın benim için her hali çok güzel, o yüzden bunları konuşmak istemem" ifadelerini kullandı.