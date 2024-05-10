Zeynep Bastık'tan Ali Can Ayyıldız açıklaması: İlişkiler başlar ve biter
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile ilişkisi sonlanan Zeynep Bastık, konuyla ilgili ikinci kez açıklamada bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir ödül törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne lâyık görülen Zeynep Bastık, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bastık, duygularını; "En sevdiğim ödül hep Üniversite ödülleri oluyor. Genç arkadaşlarımın beğenisini ve ilgisinde olmak beni çok mutlu ediyor" sözleriyle dile getirdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile olan birlikteliğinin sonlandığı ortaya çıkmıştı. 30 yaşındaki şarkıcıdan konuyla ilgili ikinci kez konuştu.
"OLUR BÖYLE ŞEYLER"
Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese" dedi.