        Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye: Bütün yollarım sana çıksın - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye: Bütün yollarım sana çıksın

        Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü'nün 35'inci yaşını sosyal medyada paylaştığı romantik mesajla kutladı; "Evim, kalbim, neşem, güneşim hep sensin. İyi ki doğdun"

        Giriş: 08.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:43
        "Bütün yollarım sana çıksın"
        Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen çift, bu kez romantik bir paylaşımla dikkat çekti.

        Serkay Tütüncü, geçtiğimiz gün 35 yaşına girdi. Zeynep Bastık da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

        Serkay Tütüncü ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Zeynep Bastık, gönderisine; "Evim, kalbim, neşem, güneşim hep sensin. İyi ki doğdun, hayattaki en büyük şansım. Tüm dileklerin gerçek olsun, benim de bütün yollarım sana çıksın" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

