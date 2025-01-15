Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den romantik kar tatili paylaşımı
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü çifti, Kayseri Erciyes'te romantik bir kar tatili yaparak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı
Giriş: 15.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:19
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Bir süredir birlikte olan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Kayseri Erciyes'te kar tatiline çıktı.
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Ünlü çift, tatillerinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.
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Zeynep Bastık, sevgilisiyle çekilen romantik pozlarına; "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notunu ekledi.