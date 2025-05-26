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        Haberler Magazin Zeynep Özkaya'dan bekârlığa veda partisi - Magazin haberleri

        Zeynep Özkaya'dan bekârlığa veda partisi

        'Çilek' karakteriyle hafızalarda yer eden Zeynep Özkaya, evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl nişanlandığı pilot sevgilisi Oğulcan Can ile hayatını birleştirmeye hazırlanan oyuncu, düğün öncesi yakın arkadaşlarıyla bekârlığa veda partisi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 23:50 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:50
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        Bekârlığa veda partisi düzenledi
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        'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik hazırlıklarını hızlandırdı.

        Geçtiğimiz yıl nişanlandığını duyuran Özkaya, düğün öncesi bekârlığa veda partisi düzenledi.

        Yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen eğlenceli organizasyonda keyifli anlar takipçileriyle paylaştı.

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        Oyuncu, o anları ise sosyal medya hesabından; "Bekarlığa veda partime hoş geldiniz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Zeynep Özkaya'ya, hem ünlü dostlarından hem de takipçilerinden tebrik yorumları aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #zeynep özkaya
        #sihirli annem
        #çilek
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