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HaberlerFiskosZeynep Tokuş ile Boran Kuzum'dan 'acro yoga' denemesi - Magazin haberleri
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Zeynep Tokuş ile Boran Kuzum'dan 'acro yoga' denemesi

Türkiye eski güzeli Zeynep Tokuş, ekranlara ara verdikten sonra yogaya merak sardı. Profesyonelleşmesinin ardından ders vermeye de başlayan 44 yaşındaki Tokuş, oyuncu Boran Kuzum ile birlikte acro yoga denemesi yaptığı anları yayınladı

Zeynep Tokuş ile Boran Kuzum'dan 'acro yoga' denemesi - Magazin haberleri
"Acro yoga denemeleri"
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HABERTURK.COM

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanınmasının ardından oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

"ACRO YOGA DENEMELERİ"

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş, bu kez oyuncu arkadaşı Boran Kuzum ile birlikte acro yoga denemeleri yaptığı anları yayınladı. "Acro yoga denemeleri, volume 1..." ifadelerini kullanan Zeynep Tokuş'un gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

ACRO YOGA HAKKINDA

'Acro yoga', yoga ve akrobasiyi birleştiren bir fiziksel uygulamadır. Yüzyılın başına kökleri dayanan acro yoga, uygulayıcılar tarafından o zamandan beri geliştiriliyor.

"HİÇBİR ŞEY ÖYLE BİR GÜNDE OLMUYOR"

Zeynep Tokuş, geçtiğimiz aylarda bu süreçte harcadığı çabayı takipçileriyle paylaşmıştı.

44 yaşındaki oyuncu, şunları söylemişti:

İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor.

Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar.

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