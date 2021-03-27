OĞLUNDAN YARDIM ALDI

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş bu kez, iş adamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden dünyaya gelen Alp ile kamera karşısına geçti.

Oyuncu, oğlu ile birlikte çalıştığı videoya, "Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil... Sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... Ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... Yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum" notunu düştü.