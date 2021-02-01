Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar.