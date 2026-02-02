Habertürk
        Zeytinburnu'nda site otoparkında yangın: 5 araç hasar gördü

        İstanbul Zeytinburnu'nda, bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde başlayıp, çevresindeki araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 5 araçta hasar oluştu

        Giriş: 02.02.2026 - 01:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 01:58
        Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan sitede park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; alevler 4 araca daha sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Site sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Alevler nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi.

