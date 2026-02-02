Zeytinburnu'nda site otoparkında yangın: 5 araç hasar gördü

İstanbul'da bir firma temsilcisinin e-posta adresini kopyalayan 33 yaşındaki dolandırıcı, muhasebe birimini sahte fatura ve sahte e-posta ile kandırdı. Olayda yaklaşık 45 milyon lira değerinde olan 870 bin 500 Euro'luk ödeme yapılırken, paranın bir kısmı kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarı... Daha Fazla Göster

İstanbul'da bir firma temsilcisinin e-posta adresini kopyalayan 33 yaşındaki dolandırıcı, muhasebe birimini sahte fatura ve sahte e-posta ile kandırdı. Olayda yaklaşık 45 milyon lira değerinde olan 870 bin 500 Euro'luk ödeme yapılırken, paranın bir kısmı kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldı. 550 bin Euro ise son anda bloke edildi Daha Az Göster