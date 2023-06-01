Sözleri Zeyysıla’ya ait 'Ayva Çiçek Açmış' adlı marşın müziği anonim... Aranjesi Tarık İster imzalı çalışmanın backvokallerinde ise Deniz Erdem, Seyfi, Alican, Uğur Bayhan ve Kadir Uyar bulunuyor.
Küçük yaşlardan itibaren piyano, keman ve viyolonsel eğitimi alan ve performanslarını çocuk korolarında sergileyen Zeyysıla, henüz 8 yaşındayken beste yapmaya başladı.
12 yaşındayken Pera’da konser deneyimini yaşayan genç sanatçı, 'Eser Sahibi Meslek Birliği' olan 'MSG’ye de o yaşlarda üye oldu. İleri derecede İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Zeyysıla, sanatla ilgilenen ama maddi durumu olmayan birçok kişiye resim dersleri vererek onlara bir eğitim, kendisine de bir tecrübe kazandırıyor.
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