Küçük yaşlardan itibaren piyano, keman ve viyolonsel eğitimi alan ve performanslarını çocuk korolarında sergileyen Zeyysıla, henüz 8 yaşındayken beste yapmaya başladı.

12 yaşındayken Pera’da konser deneyimini yaşayan genç sanatçı, 'Eser Sahibi Meslek Birliği' olan 'MSG’ye de o yaşlarda üye oldu. İleri derecede İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Zeyysıla, sanatla ilgilenen ama maddi durumu olmayan birçok kişiye resim dersleri vererek onlara bir eğitim, kendisine de bir tecrübe kazandırıyor.