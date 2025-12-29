Habertürk
Habertürk
        Zihni Göktay: İnsan eti ağırdır

        Zihni Göktay: İnsan eti ağırdır

        Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi

        Giriş: 29.12.2025 - 21:28 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:31
        Tepki gösterdi
        Usta sanatçı Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşme kararı almıştı. Kamuoyunda oluşan; "Yalnız bırakıldı" algısını net bir dille reddeden Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.

        Huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi. Kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." Göktay, ricasına rağmen kızının eleştirilmesine tepki gösterdi.

        #Zihni Göktay
        #Huzurevi
