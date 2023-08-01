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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Zimbru - Fenerbahçe: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Zimbru - Fenerbahçe: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Konferans Ligi'nde 5-0'ın rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken, diğer goller Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'ten geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:23
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        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
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        ZIMBRU - FENERBAHÇE: 0-4

        48' Tadic, 57', 59' Batshuayi, 77' İsmail Yüksek

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaştığı Zimbru'yu rahat geçti. Kadıköy'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Moldova'daki mücadeleyi de 4-0 galip tamamlayarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.

        Kanarya, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle farka koştu.

        Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Dusan Tadic, 57 ve 59'da Michy Batshuayi ile 77'de ise İsmail Yüksek kaydetti.

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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