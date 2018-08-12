Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde dün 2 arkadaş zıpkınla balık avına çıktı. Saat 20.00 sıralarında Şahin A.'nın adı öğrenilemeyen arkadaşı balık görünce zıpkını atmak istedi. Ancak zıpkın Şahin A.'nın sırtına saplandı.
Hemen arkadaşı tarafından kayıkla kıyıya getirilen Şahin A. Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar zıpkının ucunun kesilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen hastaneye gitti. Zıpkının ucunun itfaiye ekiplerince kesilmesinin ardından Şahin A. ameliyata alındı.
Operasyonla zıpkın çıkarılırken Şahin A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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