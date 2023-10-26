1 Şurada Paylaş!









Ziraat Bankası'na 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165; Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacak. Peki, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı sınav başvuruları ne zaman yapılacak ve şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...