Ziraat Bankası 577 personel alımı yapıyor! Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihi ve şartları
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine; müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarında olmak üzere toplamda 577 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Ziraat Bankası personel alımı şartları neler, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, Ziraat Bankası 577 personel alımı şartları...
Ziraat Bankası'na 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165; Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacak. Peki, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı sınav başvuruları ne zaman yapılacak ve şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200- TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.
YAZILI SINAV
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
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