Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ziraat Bankası 577 personel alımı yapıyor! 2023 Ziraat Bankası, Ziraat Katılım personel alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

        Ziraat Bankası 577 personel alımı yapıyor! Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihi ve şartları

        Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine; müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarında olmak üzere toplamda 577 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Ziraat Bankası personel alımı şartları neler, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, Ziraat Bankası 577 personel alımı şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 01:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Bankası'na 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165; Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacak. Peki, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı sınav başvuruları ne zaman yapılacak ve şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.

        3

        “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        4

        Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200- TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

        5

        YAZILI SINAV

        Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

        6

        ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİRAAT KATILIM PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu