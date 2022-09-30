Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, maaşını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon ödemesi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankalar arasında yarış sürerken maaşını 3 yıl aynı bankadan alma sözü verenler yüksek emekli promosyon ödemelerinden yaralanabiliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu güncel Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini takip ediyor. İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ve maaş taşıma işlemi hakkında merak edilenler...