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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart'ın CEV Kupası finalindeki rakibi belli oldu: Asseco Resovia - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart'ın CEV Kupası finalindeki rakibi belli oldu: Asseco Resovia

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalindeki rakibi Polonya temsilcisi Asseco Resovia oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:39
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        İşte Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi!
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        Yarı finalde İtalya'dan Trentino Itas'ı eleyen Ziraat Bankkart ile Fransa'da Tours'u eleyen Asseco Resovia, CEV Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

        İlk maç Polonya'nın Rzeszow şehrinde 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

        Asseco Resovia, geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ziraat Bankkart ise bu organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için final mücadelesine çıkacak.

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