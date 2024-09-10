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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları başlıyor

        Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:14
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        Türkiye Kupası'nda 1. tur başlıyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları bugün oynanacak iki müsabakayla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 1'inci Tur maç programı şu şekilde:

        BUGÜN:

        14.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

        15.00 Sinopspor-Düzcespor (Sinop Üniversite)

        YARIN:

        13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

        14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

        14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

        14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

        14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

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        14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

        14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

        14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

        14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)

        14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

        14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

        16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

        12 EYLÜL PERŞEMBE:

        13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

        16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)

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