Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci maçında Galatasaray, Boluspor deplasmanına konuk olacak. Hatırlanacağı üzere sarı kırmızılılar, ilk karşılaşmada Başakşehir ile evinde 2-2 beraber kalmıştı. Şubat ayına girilmesiyle ikinci maç tarihi de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile karşı karşıya geliyor. İlk grup maçında Başakşehir ile berabere kalan sarı kırmızılılar, zayıf rakibi Boluspor karşısında hata yapmak istemiyor. Öte yandan Okan Buruk'un karşılaşmada genç yeteneklere şans vermesi beklenirken, yeni transfer Alvaro Morata'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BOLUSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Boluspor- Galatasaray maçı 6 Şubat Perşembe günü 16.00'da oynanacak.
BOLUSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
MORATA OYNAYACAK MI?
Galatasaray geçtiğimiz günlerde İspanyol forvet Alvaro Morata'yı renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun fizik durumunun hazır olduğundan kamp kadrosunda olması bekleniyor. Okan Buruk Boluspor karşısında Morata'yı yedeklerde bekletip ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil edecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi