Türkiye'nin dört bir yanında futbolseverleri ekrana kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası, Galatasaray’ın Boluspor ile oynayacağı mücadeleyle hız kesmeden devam ediyor. Kupaya Başakşehir karşısında aldığı beraberlikle başlayan sarı kırmızılı ekip, Bolu deplasmanında üç puan hedefliyor. Kritik mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken, Okan Buruk’un sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği merak konusu. İşte ayrıntılar...