Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu.
Eşleşmeler şu şekilde oldu:
''Konyaspor - 12 Bingöl Spor ,Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor, Orduspor 1967 - Erbaaspor, Fatsa Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü, Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77, Çankaya Spor - KCT 1461 Trabzon FK, Kepez Spor - Sivasspor, Erciyes 38 - Ankara Keçiörengücü, Çorum FK - Kütahyaspor, Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor, 52 Orduspor - Sarıyerspor, Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor, Zonguldak Spor - Sipay Bodrum FK,
Antalyaspor - Bursaspor, Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor, Muş Spor - Menemen Futbol Kulübü, Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler, Kayserispor - Niğde Belediyesi, 1926 Bulancakspor - Iğdır FK, Pendikspor - Çorlu Spor 1947, Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü - Karabük İdmanyurdu, Dersim Spor - Fethiyespor, Sakaryaspor - İnegölspor, Aliağa Futbol - Serik Spor, Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Manisa Futbol - Muğlaspor, Kahta 02 Spor - Kasımpaşa.''
3. ELEME TURU MAÇLARI 28-29-30 EKİM'DE
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 4. eleme turu maçları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması maçları da 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında düzenlenecek.