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        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta maçları ile sürüyor. Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Grup maçları kapsamında Fenerbahçe Gaziantep FK konuk olurken, Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ZTK 3. hafta maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:11
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        Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maç takvimini ve karşılaşmaları yöntecek hakemleri açıkladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?" İşte Türkiye Kupası maçlarına ilişkin tüm detaylar...

        2

        TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 3. HAFTA

        25 Şubat:

        15.00 Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş: Yiğit Arslan

        15.00 Net Global Sivasspor 0-1 Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Çakır

        15.00 Kırklarelispor 1-3 Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

        3

        26 Şubat Çarşamba:

        15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Melih Aldemir

        20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

        20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

        20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin

        4

        27 Şubat Perşembe:

        16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Yasin Kol

        16.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

        16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Burak Olcar

        19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

        19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

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