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        Haberler Televizyon Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin - Magazin haberleri

        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti, dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:00
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        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
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        'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 12.09 izlenme oranı ile 31.71 izlenme payı, ABC1 20+’da 10.96 izlenme oranı ve 26.39 izlenme payı, Total grubunda 9.04 izlenme oranı 21.87 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Sosyal medyada her hafta olduğu gibi yankı bulan dizi; Kızılcık Şerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat, Doğa 4 saat, Kıvılcım 4 saat, ve Nilay 7 saat X’in TT listesinde yer alarak Cuma gününe damga vurdu.

        MUSTAFA, NİLAY’A BOŞANMA DAVASI AÇTI

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; şirkette düzenlediği yönetim kurulu toplantısıyla yeni başkan seçilen Ömer, yaşadığı vicdan azabıyla otele gittiğinde Abdullah'ı yerde baygın buldu. Kalp krizi geçiren Abdullah, ameliyatın ardından gözlerini açtığında tüm ailesini karşısında buldu. Abdullah, taburcu olduğunda iyileşme süreci için Pembe'nin isteğiyle eve döndü. Doğa'dan, Abdullah'ın haberini alan Alev ilk uçakla İstanbul'a geldi.

        Abdullah'ın evine döndüğünü öğrenen Alev ona ulaşmaya çalıştığında telefonu açan Pembe oldu. Pembe'nin hakaretine uğrayan Alev, Doğa'dan yardım isteyerek Abdullah'la konuşabildi. Alev'le Abdullah'ı telefonda konuşturan Doğa, Pembe'ye yakalandı. Bu olay Doğa ve Fatih arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden oldu. Fatih, Doğa'ya anlaşmalı boşanmayı ve Cemre'nin velayetini vereceğini söyledi. Beklenmeyen bu gelişme ekran başındaki izleyenleri şoke etti. Alev'e de olanları anlatan Doğa bir karar aşamasına geldi.

        Fatih’ten şaşırtan çıkış;

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        Ertuğrul'un, Kıvılcım için kurduğu "Bir Kıvılcım Sen ol" derneğinin açılış gecesine Ömer ve Görkem de katıldı. Görkem’le yakınlaşmaya başlayan Ömer'in değişimi Kıvılcım’ın dikkatini çekti. Bölümde kız çocuklarının eğitimleri için mücadele veren Kıvılcım, bir genç kızın da okuması için bir anneye daha yardım eli uzattı.

        Final sahnesinde ise nefesler tutuldu. Nilay'ın Zülkar'la konuşmasına şahit olan Mustafa aldatıldığına emin oldu ve boşanmaya karar verdi. Boşanma celbi eve geldiğinde zarfı açan Nilay şoke oldu. Boşanmak istediğini söyleyen Mustafa'nın yaptığı ağır konuşmanın ardından gözü yaşlı Nilay'ın “Çocuk senden değil!” itirafı geceye bomba gibi düştü.

        İşte bölümün izleyicileri şoke eden final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Mustafa’nın evden kovduğu Nilay, Nursema’ya gidiyor. Doğa’nın, Fatih’i sevdiğini söylediği tanıtımda Fatih’in annemi çiğneyemem sözleri dikkat çekiyor. Kıvılcım’a gelen meçhul bir kadının Ertuğrul için söyledikleri merak uyandırırken Umut, yaptığı yeni işi dolayısıyla tutuklanıyor. Abdullah’ın, Pembe ile boşanma davasının bir yıl süreceğini söylemesi üzerine Alev’in bitti demesi ve Pembe’ye gitmesi yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 49'uncu bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
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