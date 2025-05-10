Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin
SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 100'üncü bölümüyle de zirvedeki yerini korudu
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 100'üncü bölümüyle zirvedeki yerini korudu.
'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu.
ABC1’de... 10.17 izlenme oranı, 29.73 izlenme payı.
AB’de... 9.60 izlenme oranı, 30.02 izlenme payı.
Total Grubu... 8.57 izlenme oranı, 24.99 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
'Kızılcık Şerbeti', sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.
'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 100'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
DOĞA VE FATİH BARIŞTI
Dizinin yayınlanan bölümünde; Işıl, Defne ile konuşarak Fatih’in, Doğa’yı aldatmadığını öğrendi. Durumu fırsata çeviren Işıl’ın, Defne’nin ses kaydını alarak gerçeği ortaya çıkarması, Fatih ve Doğa’nın ayrılmanın eşiğine gelen evliliğini kurtardı. Işıl, Nursema’ya karşı Fatih’i kendi cephesine almayı başarırken Doğa ve Fatih’in barışmalarını kutladıkları aşk dolu sahne beğeni topladı.
“Seninle kök salmak istiyorum”;
ÖMER İLE KIVILCIM HUZUR EVİNDE
Sönmez’i kaçırdıktan sonra kendi canına kıyan Beril’in sarsıcı hikayesini Ömer ortaya çıkardı. Bu olayla sarsılan Sönmez, kızına yük olmamak için huzur evine yerleşme kararı aldı fakat Kıvılcım ve Ömer buna müsaade etmedi. Ömer’in, Sönmez’in huzur evindeki arkadaşları için hazırlattığı özel gün ise bölümün keyifli anlarına sahne oldu.
IŞIL’IN ESKİ SEVGİLİSİ KÖŞKTE
Işıl’ın, eski sevgilisi Leo ile buluşacağını duyan Nilay, duyduklarını Nursema’ya anlattı. Abdullah’a, Işıl’ın gerçek yüzünü göstermek isteyen Nursema’nın, Leo’yu köşke getirmesi heyecanı doruğa taşıdı. Bölümün final sahnesinde Leo’nun, Işıl hakkında söylediği sözler izleyenleri şoke etti. Nursema’nın bu hamlesinin ardından yaşanacaklar merak konusu oldu.
İşte geceye damga vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
“BİLİNCİ GİTMEDEN ÖNCE, KARDEŞİME BENİM İSMİMİ VERİN DEDİ”
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Işıl’ın, Nursema’nın para karşılığında kendisine iftira attırdığını söylemesi Abdullah ve Nursema’yı karşı karşıya getiriyor. Abdullah’ın, Nursema ve Firaz’ı evden kovması Firaz için bardağı taşıran son damla oluyor. Ömer ve Kıvılcım’ın nikah hazırlıklarının ekrana geldiği tanıtıma Metehan’ın bıçaklanması damga vuruyor. Metehan’ın bilinci kapanmadan önce doğacak kardeşine kendi isminin verilmesini istemesi ile Ömer’in yıkıldığı anlar yeni bölüme dair merakı artırıyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...
İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 101'inci Bölüm Tanıtımı;