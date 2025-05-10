Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 100'üncü bölümüyle zirvedeki yerini korudu.

'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu.

ABC1’de... 10.17 izlenme oranı, 29.73 izlenme payı.

AB’de... 9.60 izlenme oranı, 30.02 izlenme payı.

Total Grubu... 8.57 izlenme oranı, 24.99 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

'Kızılcık Şerbeti', sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 100'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

DOĞA VE FATİH BARIŞTI

Dizinin yayınlanan bölümünde; Işıl, Defne ile konuşarak Fatih’in, Doğa’yı aldatmadığını öğrendi. Durumu fırsata çeviren Işıl’ın, Defne’nin ses kaydını alarak gerçeği ortaya çıkarması, Fatih ve Doğa’nın ayrılmanın eşiğine gelen evliliğini kurtardı. Işıl, Nursema’ya karşı Fatih’i kendi cephesine almayı başarırken Doğa ve Fatih’in barışmalarını kutladıkları aşk dolu sahne beğeni topladı.

“Seninle kök salmak istiyorum”;

ÖMER İLE KIVILCIM HUZUR EVİNDE

Sönmez’i kaçırdıktan sonra kendi canına kıyan Beril’in sarsıcı hikayesini Ömer ortaya çıkardı. Bu olayla sarsılan Sönmez, kızına yük olmamak için huzur evine yerleşme kararı aldı fakat Kıvılcım ve Ömer buna müsaade etmedi. Ömer’in, Sönmez’in huzur evindeki arkadaşları için hazırlattığı özel gün ise bölümün keyifli anlarına sahne oldu.