Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin

        Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 100'üncü bölümüyle de zirvedeki yerini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 100'üncü bölümüyle zirvedeki yerini korudu.

        'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu.

        ABC1’de... 10.17 izlenme oranı, 29.73 izlenme payı.

        AB’de... 9.60 izlenme oranı, 30.02 izlenme payı.

        Total Grubu... 8.57 izlenme oranı, 24.99 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

        REKLAM

        'Kızılcık Şerbeti', sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 100'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        DOĞA VE FATİH BARIŞTI

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Işıl, Defne ile konuşarak Fatih’in, Doğa’yı aldatmadığını öğrendi. Durumu fırsata çeviren Işıl’ın, Defne’nin ses kaydını alarak gerçeği ortaya çıkarması, Fatih ve Doğa’nın ayrılmanın eşiğine gelen evliliğini kurtardı. Işıl, Nursema’ya karşı Fatih’i kendi cephesine almayı başarırken Doğa ve Fatih’in barışmalarını kutladıkları aşk dolu sahne beğeni topladı.

        “Seninle kök salmak istiyorum”;

        ÖMER İLE KIVILCIM HUZUR EVİNDE

        Sönmez’i kaçırdıktan sonra kendi canına kıyan Beril’in sarsıcı hikayesini Ömer ortaya çıkardı. Bu olayla sarsılan Sönmez, kızına yük olmamak için huzur evine yerleşme kararı aldı fakat Kıvılcım ve Ömer buna müsaade etmedi. Ömer’in, Sönmez’in huzur evindeki arkadaşları için hazırlattığı özel gün ise bölümün keyifli anlarına sahne oldu.

        REKLAM

        IŞIL’IN ESKİ SEVGİLİSİ KÖŞKTE

        Işıl’ın, eski sevgilisi Leo ile buluşacağını duyan Nilay, duyduklarını Nursema’ya anlattı. Abdullah’a, Işıl’ın gerçek yüzünü göstermek isteyen Nursema’nın, Leo’yu köşke getirmesi heyecanı doruğa taşıdı. Bölümün final sahnesinde Leo’nun, Işıl hakkında söylediği sözler izleyenleri şoke etti. Nursema’nın bu hamlesinin ardından yaşanacaklar merak konusu oldu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “BİLİNCİ GİTMEDEN ÖNCE, KARDEŞİME BENİM İSMİMİ VERİN DEDİ”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Işıl’ın, Nursema’nın para karşılığında kendisine iftira attırdığını söylemesi Abdullah ve Nursema’yı karşı karşıya getiriyor. Abdullah’ın, Nursema ve Firaz’ı evden kovması Firaz için bardağı taşıran son damla oluyor. Ömer ve Kıvılcım’ın nikah hazırlıklarının ekrana geldiği tanıtıma Metehan’ın bıçaklanması damga vuruyor. Metehan’ın bilinci kapanmadan önce doğacak kardeşine kendi isminin verilmesini istemesi ile Ömer’in yıkıldığı anlar yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 101'inci Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri