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HaberlerGündemZiya Selçuk'tan Marlon Brando'lu 20liyaşlarchallange paylaşımı! Marlon Brando kimdir?
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Ziya Selçuk'tan Marlon Brando'lu 20liyaşlarchallange paylaşımı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyayı etkisi altın alan 20liyaşlarchallange akımına katıldı

Ziya Selçuk'tan Marlon Brando'lu 20liyaşlarchallange paylaşımı! Marlon Brando kimdir?

Ziya Selçuk 20liyaşlarchallange akımına katıldı. Ancak kendi gençlik fotoğrafını paylaşmak yerine ünlü aktör Marlon Brando'nun gençlik fotoğrafını paylaştı. Selçuk fotoğrafa "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :)" notunu düştü

MARLON BRANDO KİMDİR?

Marlon Brando (d. 3 Nisan 1924 – ö. 1 Temmuz 2004),20. yüzyılın en önemli sinema oyuncusu olarak gösterilen, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncudur.

Küçük yaşta tiyatroya başlamış olan oyuncu, New York'ta Lee Strasberg, Elia Kazan, Stella Adler ve Emir Zahirovic'den senelerce oyunculuk dersi almıştır. Ancak kendisi üzerinde en önemli etkiyi Stella Adler'in (dolaylı olarak ünlü Rus tiyatrocu Konstantin Stanislavski'nin) yaptığını ısrarla belirten Brando, Actors Studio'nun kurucularından olmasa da 1952'den itibaren stüdyonun dünya çapında ün kazanacağı dönemde başında bulanan Lee Strasberg'in kendini hocaların hocası gören kibirli tavrı karşısında hep muhalif olmuştur. Oyunculuk hayatı üzerinde, bir zamanlar Henry Fonda'yı sahnelere kazandıran tiyatrocu annesinin etkisi olduğunu da yadsımaz.

"Hâlâ Hollywood'da bulunmamın tek nedeni parayı reddedecek ahlaki cesaretimin olmayışıdır" diyecek kadar cesur, 1972'de The Godfather filmiyle aldığı Oscarı reddedecek kadar da asi biriydi. İkinci Oscarını Amerika'nın Kızılderililere karşı uyguladığı politikayı protesto etmek için ödülü almaya dahi gelmemiştir.

On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde) ile gerçekleştirdiği performansla tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı; ama Brando'nun yakın dostu Elia Kazan'ın da bu başarıda rolü vardı. Elia Kazan film için başta Frank Sinatra ile anlaşmış olmasına rağmen, yapımcı Spiegel'in de etkisiyle Brando'yu başrole koymuştur. Kült filmler arasına giren bir diğer filmi ise "Last Tango in Paris" filminde Bernardo Bertolucci ile çalışmıştır. Filmlerinde kendine has bir tarzı vardı. Bunlardan birkaçı; repliklerini ezberlemeyi reddederdi küçük kâğıtlar kullanırdı. Bir filmde sesinin daha boğucu çıkması için yanaklarına pamuklar doldurdu. The Man (1950) filmindeki Ken Wilcheck rolü için haftalarca tekerlekli sandalyeli gazilerle birlikte olmuştu.

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