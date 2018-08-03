Zlate Moravce - Senica maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig maçında Zlate Moravce ile Senica, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Zlate Moravce son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Senica son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 381 kodlu maçı oynayanlar; Zlate Moravce galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Senica galibiyet oranı 3.60.

Zlate Moravce son hafta oynanan Podbrezova maçında 1-0 yenildi.

Senica, Nitra karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zlate Moravce, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Senica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Senica, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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