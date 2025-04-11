Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifade verdi | SON DAKİKA HABERLER

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifade verdi!

        Zonguldak'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası protesto gösterilerine katılan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılıkta ifade verdi. Erdem, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Belediye Başkanı ifade verdi!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte, Zonguldak’ta da eylemler yapıldı.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, izinsiz yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

        SAVCIYA İFADE VERDİ

        DHA'daki habere göre sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti yöneticileri ve üyelerle birlikte Erdem, adliyeye geldi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdem, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı.

        REKLAM

        "ÖNCE EŞİM VE ÇOCUKLARIM İFADE İÇİN ÇAĞRILMIŞTI"

        Dün akşam savcı tarafından ifade vermeye davet edildiğini söyleyen Erdem, “Kamuoyu da biliyor, önce eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.

        YAVUZYILMAZ: ANAYASADAN KAYNAKLANAN HAKKIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla anayasal haklarını kullanarak yürüyüş yaptıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise “Tüm süreç, anayasa çerçevesinde, barışçıl bir şekilde, itirazın sesini yükseltilmesi şekliyle gerçekleşti. Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz çocuklarımız, yaşlılarımızın da katıldığı Zonguldak halkına ve madenci kentine yakışır biçimde anayasal haklarını kullanarak protestolarını yaptılar.

        Bu protestoların yapılma sebebi; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, basın mensuplarına ve gençlerimize yönelik olarak uygulanan haksız ve hukuksuz, maalesef zaman zaman onların canını çok acıtan uygulamalardır. Bunlara karşı itirazımız sürecek. Anayasadan kaynaklanan hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili hangi yol ve yöntemlerle sesimizi yükselteceğimizi merak edenler, anayasaya bakabilirler” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi