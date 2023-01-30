

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karlı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Zonguldak´ta kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara yolunda ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli ilçesine bağlı Kandilli bölgesinde kar yağışıyla birlikte yoğun sis de etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Bazı vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı. Arkadaş grupları ve çocuklarıyla birlikte alanlara çıkanlar, kar yağışı altında doyasıya eğlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karla kaplı yollar

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Aileler ve çocukların kar keyfi

-Vatandaşlarla röp.

-Jandarmanın uygulamasından görüntüler DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-01-30 02:15:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.