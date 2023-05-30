Zonguldak'ın en işlek caddesinde 'bunaldığı' için ateş açmış



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta pompalı tüfekle havaya 8 el ateş açan Bülent Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bülent Y.'nin, sıkıntıları olduğunu, bunaldığı için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çay ocağı sahibi Bülent Y. mağazaların da bulunduğu işlek sokakta, tüfeğine art arda fişek doldurup 8 el ateş etti. Çevrede bulunanlar, panik ve korku ile bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. `Silahlı çatışma var´ ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokağa kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Bülent Y., silahıyla birlikte yakalandı. Olayda yaralanan olmadı. Emniyete götürülen Bülent Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bülent Y.'nin, sıkıntıları olduğunu ve bunaldığı için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-05-30 12:40:04



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