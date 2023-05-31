15 kişinin saldırısına uğradı, o anlar kamerada (2)

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SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Sercan Camcı'nın darbedildiği kavgada gözaltına alınan E.H., Y.E.G. ve M.D., adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2023-05-31 20:47:22



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