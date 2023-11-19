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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:10
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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (3)
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        13MÜRETTEBATKURTARILDI

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı. Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parçası da halatlarla kıyıya bağlandı.

        Denizcilik Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli´de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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