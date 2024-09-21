Zonguldak'ta hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ereğli Ormanlı yolu Deli Hakkı köyünde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde bulunan 5 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedavi alındı. Dere yatağına devrilen minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

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