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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan işçi servisi minibüsü dere yatağına devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 01:57 Güncelleme: 21.09.2024 - 02:00
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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan işçi servisi minibüsü dere yatağına devrildi. Kazada servisteki 5 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Ereğli Ormanlı yolu Deli Hakkı köyünde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde bulunan 5 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince  çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedavi alındı. Dere yatağına devrilen minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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