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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 23 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 01:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 01:34
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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        ZONGULDAK’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 23 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        AFAD’ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, “Zonguldak il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

        ENGELLİ VE HAMİLELER İDARİ İZİNLİ

        Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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