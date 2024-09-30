Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        AFAD’ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi
        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi
        Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira cez...
        Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira cez...
        Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i se...
        Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i se...
        3 ülkenin deniz kuvvetleri, 'mayın karşı tedbirleri' faaliyeti yaptı
        3 ülkenin deniz kuvvetleri, 'mayın karşı tedbirleri' faaliyeti yaptı
        Mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" grubu Karadeniz'de görev icra ediyor
        Mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" grubu Karadeniz'de görev icra ediyor