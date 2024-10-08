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        Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:05
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        Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

        Ereğli ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde kullanılmayan su kuyusuna kedi düştü. Köylüler sesini duydukları kediyi kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayınca köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 9 metre derinliğindeki kuyuya merdivenle inip kediyi çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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