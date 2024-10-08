Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Ereğli ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde kullanılmayan su kuyusuna kedi düştü. Köylüler sesini duydukları kediyi kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayınca köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 9 metre derinliğindeki kuyuya merdivenle inip kediyi çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.