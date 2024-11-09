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        Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yaşar Aykıç (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:20
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        Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yaşar Aykıç (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Alaplı-Gümeli yolunun İsafakılı köyü mevkisinde meydana geldi. Gümeli'den Alaplı istikametine seyir halinde Ş.T. idaresindeki 54 ADY 968 plakalı kamyon ile Yaşar Aykıç'ın sürdüğü 67 AAY 531 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Aykıç, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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