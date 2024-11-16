Otomobil su kanalına devrildi; aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara yolu üzerinde Zonguldak istikametinin 7’nci kilometresinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Uğur Gün (28) yönetimindeki 41 AFP 319 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gün ile eşi Aynur (34), çocukları Zeyit Çınar (10) ve Yaman Rüzgar Gün (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

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