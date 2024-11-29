Liseli Büşra'nın öldüğü kazada 2 sanığa 9'ar yıl hapis cezası

ZONGULDAK'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrencinin de yaralandığı kazanın davasında, tutuksuz yargılanan servis sahibi Ramazan Atmaca (33) ile servis şoförü Fikret Bayrak (67), 9 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kontrolünü yitirdiği 67 AT 873 plakalı öğrenci servis midibüsü, 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, ile öğrenciler, tedavileri sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan tutuklanan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Fikret Bayrak ve Ramazan Atmaca hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtirazlar sonrası tutuklanan Bayrak ile Ramazan Atmaca, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tekrar serbest bırakıldı. Davanın karar duruşması Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ramazan Atmaca katılırken, Fikret Bayrak yer almadı. Taraf avukatları ve mağdur aileleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

'ARAÇ HIZLI GİDİYORDU' Kazada yaralanan öğrencilerden Yağmur G. ifadesinde, "Kaza olmadan saniyeler önce sürücü Fikret Bayrak kendini kurtarmak için sola doğru dışarı atmak istedi. Bağrışma sesleri duydum. Kaza sonrası hastanede sürücünün yanında yatıyordum. Doktorlar pek müdahale etmiyordu. Sürücünün kalp krizi geçirdiğini düşünmüyorum. Arkadaşlarımın dediği gibi emniyet kemeri yerlerdeydi. Emniyet kemeri bağlanmıyordu. Koltuklar çıkmış vaziyetteydi. Serviste giderken ara ara koltuklar düşüyordu. Araç hızlı gidiyordu. Arada kendisine yavaş gitmesini söylüyorduk. Kendi güzergahından sapıp, dar yollara giriyordu. Daha önceden de 2 kez kaza tehlikesi geçirmiştik. Olay sonrası 5 gün yoğun bakımda kaldım" dedi.