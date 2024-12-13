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        Eğlence merkezi sahibinin öldürülmesinde 3 sanığa ceza, 2 sanığa beraat

        ZONGULDAK'ta 2 yıl önce eğlence merkezi sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) pompalı tüfekle vurarak öldüren başka bir eğlence merkezi sahibi Muhammet Bozkurt'a (32), iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası, babası Zihni Bozkurt (58) ile çalışanı Levent Aydenk'e (48) de 'Yardım etme' suçundan aynı indirimler uygulanarak 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:20
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        Eğlence merkezi sahibinin öldürülmesinde 3 sanığa ceza, 2 sanığa beraat
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        ZONGULDAK’ta 2 yıl önce eğlence merkezi sahibi Tolga Korkmaz’ı (44) pompalı tüfekle vurarak öldüren başka bir eğlence merkezi sahibi Muhammet Bozkurt’a (32), iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası, babası Zihni Bozkurt (58) ile çalışanı Levent Aydenk’e (48) de ‘Yardım etme’ suçundan aynı indirimler uygulanarak 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Bozkurt’un eşi Z.Ş.B. (39) ile Ahmet K. (50) ise beraat etti.

        Olay, 23 Mayıs 2022’de Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde Tolga Korkmaz’a ait eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezi sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, çalışanı Levent Aydenk ve şoför Ahmet K., Tolga Korkmaz'dan 8 kasa bira borcunu tahsil etmek için işlettiği eğlence merkezine gitti. İki grup tartışırken, darbedilirken tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti. Bu sırada Muhammet Bozkurt da aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Korkmaz, yere yığıldı. Yaralanan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ile çalışanları Levent Aydenk ve Ahmet K. tutuklanırken, Z.Ş.B. (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Ahmet K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sanıklara dava açılırken ilk duruşmada Levent Aydenk ve Zihni Bozkurt tahliye edildi.

        Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Muhammet Bozkurt, tutuksuz sanıklardan baba Zihni Bozkurt ve Z.Ş.B. salonda hazır bulunurken başka suçtan tutuklu Levent Aydenk SEGBİS ile katıldı. Avukatlar da salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Ahmet K. duruşmaya katılmadı.

        ‘OĞLUM ARKASINDAN POMPALIYLA VURULDU’

        Savcının 3 sanık hakkında ceza isteyip tutuklu sanığın tahliyesini istediği mütalaasına karşı söz verilen Tolga Korkmaz’ın annesi Refika Korkmaz (69), “Ben yaralı bir anne olarak konuşmak istiyorum. Evladımı kaybettim torunlarım babasız kaldı. Ben evladımı acılar içinde büyüttüm. Oğlum arkasından pompalıyla vuruldu, kendinizi benim yerime koyup ona göre ceza vermenizi istiyorum” dedi.

        ‘PARKE TAŞLARI, SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU’

        Suçlamaları reddeden sanık Muhammet Bozkurt ise savunmasında, “Kamera kayıtlarını izlediniz. İlk Levent ağabeye saldırıldığı raporla da sabittir. Bana ‘Gel paranı vereceğim’ dedikten sonra gidince ‘Sen kimsin?’ deyip saldırdılar. Bira şişeleri, parke taşları, sandalyeler havada uçuştu. Tasarlama, planlama, kasten öldürme yoktur. Ben babama ‘Sen git orada dayak ye, ben de onları öldüreyim’ demek gibi bir planlama mümkün müdür?” dedi.

        ‘OĞLUM TOLGA’YA ‘AĞABEY’ DERDİ’

        Tolga Korkmaz ile yakın yerlerde oturduklarını ve aralarında husumet olmadığını ifade eden Zihni Bozkurt, “Rahmetliyle aynı mahallede ikamet ediyoruz. Biz her akşam her sabah oradan geçmek zorundayız. O da bizim oradan geçerdi selamlaşırdık. Oğlum Tolga’ya ‘ağabey’ derdi. Oğlumun bu kadar yakın olduğu kişiyi tasarlayarak öldürmesi mümkün değildir” diye konuştu.

        ‘3 MERMİDE HER TÜRLÜ ATIP VURURDUM’

        Darbedildiği için tabancasını çekerek ateş ettiğini sadece 3 mermisi olduğunu belirten Levent Aydenk, “Olayda başkası olsa da kendini savunmaya çalışırdı. Ben yapabileceğimin en iyisini yaptım yere doğru ateş edip kendimi korumaya çalıştım. Önce beni dövüyorlar sonra harekete geçiyorum. Biz alacağımızı istemek için gittik. Suçum bulunmamaktadır. Öldürmeye kalksam 3 mermide her türlü atıp vururdum” dedi.

        Z.Ş.B. ise olayla ilgisi bulunmadığını belirterek beraatını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Muhammet Bozkurt’a iyi hal ve haksız tahrik indirimi ile ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl, babası Zihni Bozkurt ile çalışanı Levent Aydenk’e ‘Yardım etme’ suçundan aynı indirim gerekçeleriyle 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Bozkurt’un tutukluluk haline, babası Zihni Bozkurt ile çalışanı Levent Aydenk’in yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına karar verildi. Z.Ş.B. ile Ahmet K. de atılı suçlardan beraat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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