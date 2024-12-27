3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede

ZONGULDAK'ta 3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. Husumeti bulunan 2 grup, cadde ortasında kavga etti. Kavgada 2'si çocuk, 2'si kadın 7 kişilik grup, Tayfur K., eşi Tülay K. ve Barış K.'ye baltayla saldırdı. 7 şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barış K. ve Tülay K. başına aldığı darbeyle yaralanırken, Tayfur K. arbedede hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSTEN ŞAFAK BASKINI Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında yaptıkları şafak operasyonu ile saldırıya karışan İdris D., Gül K., Kemal D., Uğur K., Zara D. ve çocuklar M.D. ile E.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. NEDEN SALDIRDINIZ SORUSUNA ‘YILBAŞI HEDİYESİ’ CEVABI