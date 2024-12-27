3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede
ZONGULDAK'ta 3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ZONGULDAK'ta 3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. Husumeti bulunan 2 grup, cadde ortasında kavga etti. Kavgada 2'si çocuk, 2'si kadın 7 kişilik grup, Tayfur K., eşi Tülay K. ve Barış K.'ye baltayla saldırdı. 7 şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barış K. ve Tülay K. başına aldığı darbeyle yaralanırken, Tayfur K. arbedede hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
POLİSTEN ŞAFAK BASKINI
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında yaptıkları şafak operasyonu ile saldırıya karışan İdris D., Gül K., Kemal D., Uğur K., Zara D. ve çocuklar M.D. ile E.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
NEDEN SALDIRDINIZ SORUSUNA ‘YILBAŞI HEDİYESİ’ CEVABI
İdris D. adliyeye sevk edildiği sırada, “Beni buramdan vursunlar yalanım varsa” dedi. Gül K. ise “Neden saldırdınız?’ sorusuna “Yılbaşı hediyesi” diyerek cevap verdi. Kemal D. ise “Çukur” diye bağırdı.
KAVGANIN NEDENİ DİLENEN ÇOCUĞUN DARBEDİLMESİYMİŞ
Diğer yandan 2 taraf arasında geçmişten beri geçimsizlik olduğu, son olarak dün İdris D.'nin oğlu E.D.'yi dilenirken gören Tayfur K.'nin darbettiği iddia edildi. Çocuğun darbedilmesinin ardından İdris D.'nin 6 kişiyle beraber sokakta, Tayfur K. ve eşi Tülay K. ile Barış K.'ye saldırdıkları öğrenildi.
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