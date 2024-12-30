Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 1 yılda 403 kaçak maden ocağı kapatıldı

        ZONGULDAK'ta, 2024 yılında, 403 kaçak ocak kapatılırken, 533 ton kaçak kömür ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:18 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 1 yılda 403 kaçak maden ocağı kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta, 2024 yılında, 403 kaçak ocak kapatılırken, 533 ton kaçak kömür ele geçirildi.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Geçen yıla göre 2024 yılında denetim ve kapatılan ocak sayısında artış yaşandığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 2024 yılında bin 10 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 403 kaçak ocak kapatılmıştır. 217 adli ve idari işlem yapılarak 533 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2023 yılına kıyasla denetimler yüzde 5, kapatılan ocak sayısında ise yüzde 59 artış sağlanmıştır. Ele geçirilen kömür miktarı 2023 yılında 133 ton iken 2024’te 533 ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!

        Benzer Haberler

        Amatör futbol kulübünün 47 yıllık geleneği; 'Baba Hindi' ödüllü turnuva
        Amatör futbol kulübünün 47 yıllık geleneği; 'Baba Hindi' ödüllü turnuva
        3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede (2)
        3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede (2)
        Zonguldak'ta keser ve bıçakla 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüphe...
        Zonguldak'ta keser ve bıçakla 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüphe...
        3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede
        3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede
        Zonguldak'ta geliştirilen Küresel Yer İzleme Sistemi'yle Gazze'deki yıkım i...
        Zonguldak'ta geliştirilen Küresel Yer İzleme Sistemi'yle Gazze'deki yıkım i...
        Zonguldak'ta yılbaşı denetiminde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza kesildi
        Zonguldak'ta yılbaşı denetiminde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza kesildi