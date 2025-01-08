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        2 çocuk annesi evinde ölü bulundu

        ZONGULDAK'ta 2 çocuk annesi Sevda Sevindik (36) sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:30
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        2 çocuk annesi evinde ölü bulundu
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        ZONGULDAK'ta 2 çocuk annesi Sevda Sevindik (36) sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Sevindik’in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

        Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak’ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 17 ve 5 yaşındaki 2 çocuğu, anneleri Sevda Sevindik’in yatağında hareketsiz olduğunu fark edip komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sevindik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İnceleme sonrası Sevindik’in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevindik’in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        Sevda Sevindik’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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