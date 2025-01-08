2 çocuk annesi evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak’ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 17 ve 5 yaşındaki 2 çocuğu, anneleri Sevda Sevindik’in yatağında hareketsiz olduğunu fark edip komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sevindik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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