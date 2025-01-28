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        Zonguldak'ta minareleri 72 metre olan cami siste kayboldu

        ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, şehrin hemen hemen her noktasından görülen Uzun Mehmet Camii'nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi de sis içinde kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:05
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        Zonguldak'ta minareleri 72 metre olan cami siste kayboldu
        ABONE OL

        ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, şehrin hemen hemen her noktasından görülen Uzun Mehmet Camii’nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi de sis içinde kayboldu. Sis nedeniyle sahil yolu boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Kent merkezinden Kozlu ilçesine kadar uzanan sahil hattı boyunca 20 kilometreden fazla bir alanda sis etkili oldu. Yol boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin simge mekanlarından olan Uzun Mehmet Camii’nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi de siste kayboldu. Kenti adeta ikiye bölen sis nedeniyle güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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