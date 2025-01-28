Zonguldak'ta minareleri 72 metre olan cami siste kayboldu

ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, şehrin hemen hemen her noktasından görülen Uzun Mehmet Camii’nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi de sis içinde kayboldu. Sis nedeniyle sahil yolu boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezinden Kozlu ilçesine kadar uzanan sahil hattı boyunca 20 kilometreden fazla bir alanda sis etkili oldu. Yol boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin simge mekanlarından olan Uzun Mehmet Camii’nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi de siste kayboldu. Kenti adeta ikiye bölen sis nedeniyle güzel manzaralar ortaya çıktı.