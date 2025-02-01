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        Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Kendisi çok iyi

        ZAFER Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, "Hukuk işletilirse hocamızın (Ümit Özdağ) yarın sabah bile dışarıda olması kaçınılmaz bir beklentidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:30
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        Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Kendisi çok iyi
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        ZAFER Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, "Hukuk işletilirse hocamızın (Ümit Özdağ) yarın sabah bile dışarıda olması kaçınılmaz bir beklentidir. Kendisi çok iyi” dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, partililer ile bir araya gelmek ve birtakım ziyaretler yapmak için Zonguldak'a geldi. Bir düğün salonunda partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Şehirlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hukuksuz şekilde tutuklu bulunduğunu belirtti. Şehirlioğlu, tutukluluğa yönelik itiraz ettiklerini ve kabul edilmezse üst makamlara konuyu taşıyacaklarını söyledi.

        'ÇEKİNCELERİMİZİ HER ŞEKİLDE AYAKTA TUTUYORUZ'

        Ümit Özdağ'ın cezaevindeki durumuna ilişkin Şehirlioğlu, "Malumunuz her tutuklu, devletin güvencesi altındadır tevkif evlerinde. Ama örnekleri çoktur Türkiye'de. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nu unutmayalım, otopsisi bile yapılmamıştır. Tabii ki bu konudaki çekincelerimizi her şekilde ayakta tutuyoruz. Bunu da tevkif evinin idarecileriyle paylaşıyoruz. Ama orası çok büyük bir cezaevi. Orada mafya liderlerinden tutun, uyuşturucu baronlarından tutun, PKK ve devlet aleyhine bölücülükle uğraşan herkese kadar orada. Güvenliğin genel başkanımız için üst düzeyde olması gerektiğini her seferinde vurguluyoruz" dedi.

        Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Ali Şehirlioğlu, "En kısa sürede, yaptığımız itiraz sonucunda genel başkanımızın çıkacağına inanıyoruz. Ama hukuksuz bir ülkede gidiyorsak eğer, hukukun işlemediği bir ülkede gidiyorsak eğer, hukukun, adaletin eşit olarak dağıtılmadığı bir ülkede gidiyorsak eğer, bunun cevabını vermek çok zor. Hukuk işletilirse hocamızın yarın sabah bile dışarıda olması kaçınılmaz bir beklentidir. Kendisi çok iyi. Kendisi çok iyi bir iç siyaset, dış siyaset çok dolu bir insandır. Çok iyi bir öğretim üyesidir. Bu konuda emniyette, hukukta çok insanın hocalığını da yapmıştır. Hoca bu 1-2 gün içinde bile bir kitap bile yazmıştır. En azından orada kağıtla olmasa bile kafasında" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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