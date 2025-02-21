Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

        ZONGULDAK'ta bir enerji firmasına ait yüzer platform, halatının kopması sonucu balıkçı barınağına doğru sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ta bir enerji firmasına ait yüzer platform, halatının kopması sonucu balıkçı barınağına doğru sürüklendi. Kuma saplanıp duran platformda mahsur kalan 5 işçi, vinçle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

        Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde bulunan bir enerji firmasına ait limanın açığında meydana geldi. İddiaya göre, halatı kopan yüzer platform, rüzgar ve dalganın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çatalağzı Kasköy Balıkçı Barınağı üzerine doğru gelen platform, sığlaşan denizde kuma saplanarak durdu. Platformda 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler, limandan uzatılan vincin kafesine alınarak karaya alındı. İşçiler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        O anlarda balıkçı barınağında oturan Okan İpçioğlu, “Oturuyorduk burada arkadaşlarla, baktık taş yüklü halatı kopmuş gemi geliyor. Ondan sonra enerji firmasının elemanları geldi. 5 kişi varmış. Liman başkanlığı 5 adamı alalım demiş. Bize sordular, ‘burada zemin nasıl, kaya var mı’ diye. Buranın altı kum, saplandı zaten. O saatten beri öyle sabit kalıyor. 5 adamı 2 seferde aldılar vinçle. Şu an bir can kaybı yok. Karadeniz’de fırtına kuvvetli, rüzgar da yapınca açıktaymış, halatı kopup buraya geldi sürüklenerek. İlk defa karşılaşıyoruz biz de. Görünce saplanacağını biliyorduk, çocukluğumuz burada geçti. Korkmadık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Kaybolan demans hastası ölü bulundu
        Kaybolan demans hastası ölü bulundu
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Zonguldak'ta yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (4)
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (4)
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (3)
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (3)
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı (2)
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı (2)
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı
        Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı