Zonguldak'ta halatı kopan yüzer platform, karaya oturdu

ZONGULDAK’ta bir enerji firmasına ait yüzer platform, halatının kopması sonucu balıkçı barınağına doğru sürüklendi. Kuma saplanıp duran platformda mahsur kalan 5 işçi, vinçle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde bulunan bir enerji firmasına ait limanın açığında meydana geldi. İddiaya göre, halatı kopan yüzer platform, rüzgar ve dalganın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çatalağzı Kasköy Balıkçı Barınağı üzerine doğru gelen platform, sığlaşan denizde kuma saplanarak durdu. Platformda 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler, limandan uzatılan vincin kafesine alınarak karaya alındı. İşçiler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

O anlarda balıkçı barınağında oturan Okan İpçioğlu, “Oturuyorduk burada arkadaşlarla, baktık taş yüklü halatı kopmuş gemi geliyor. Ondan sonra enerji firmasının elemanları geldi. 5 kişi varmış. Liman başkanlığı 5 adamı alalım demiş. Bize sordular, ‘burada zemin nasıl, kaya var mı’ diye. Buranın altı kum, saplandı zaten. O saatten beri öyle sabit kalıyor. 5 adamı 2 seferde aldılar vinçle. Şu an bir can kaybı yok. Karadeniz’de fırtına kuvvetli, rüzgar da yapınca açıktaymış, halatı kopup buraya geldi sürüklenerek. İlk defa karşılaşıyoruz biz de. Görünce saplanacağını biliyorduk, çocukluğumuz burada geçti. Korkmadık” dedi.