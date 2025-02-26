Kanserden ölen eşinden bir gün sonra kalp krizi geçirdi; çift yan yana toprağa verildi

Güler Ala, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti, cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde getirildi. Güler Ala'nın eşi Ogün Ala da dün akşam kayınvalidesinin evindeki taziye ziyaretinde eşinin cenazesini görünce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Eşinin acısına dayanamayıp kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ogün Ala da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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