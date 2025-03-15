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        Kur'an kursundaki öğreticinin yardımı ile Türkçe öğrenen Afgan Seher, okula gitmek istiyor

        AFGANİSTAN'dankaçıp, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yerleşen Muradi ailesinin 7 yaşındaki kızları Seher, annesinin Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği kursta tanıştığı öğretici Şifa Toprak sayesinde 3 ayda Türkçe öğrendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:25
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        Kur'an kursundaki öğreticinin yardımı ile Türkçe öğrenen Afgan Seher, okula gitmek istiyor
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        AFGANİSTAN'dankaçıp, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yerleşen Muradi ailesinin 7 yaşındaki kızları Seher, annesinin Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği kursta tanıştığı öğretici Şifa Toprak sayesinde 3 ayda Türkçe öğrendi. Türkçe okuyup, yazmaya başlayan Seher Muradi, "En büyük hayalim, oturum izni alarak arkadaşlarımla birlikte okula gitmek ve ileride doktor olmak" dedi.

        Muradi ailesi, 7 yıl önce Afganistan'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındı ve geçici olarak Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yerleşti. Ailenin en küçük kızı Seher, annesiyle birlikte Alaplı İlçe Müftülüğü Fatih Mahallesi İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu'na gitmeye başladı. Burada öğretici Şifa Toprak ile tanışan küçük Seher, öğretmenine okuma yazma bilmediğini ve öğrenmek istediğini söyledi. Annesi Kur'an-ı Kerim öğrenirken, küçük Seher de öğretmeni Toprak'tan okuma yazma öğrenmeye başladı. Azmi ve gayreti sayesinde 3 ayda Türkçeyi öğrenen Seher, en büyük hayalinin oturum izni alarak arkadaşlarıyla birlikte okula gitmek olduğunu söyledi.

        'İNŞALLAH ONUN HAYALLERİ GERÇEK OLUR'

        Anne Leyla Muradi (26), "En büyük hayalim Seher'in okula giderek iyi bir geleceğe sahip olması. 7 yıl önce Afganistan'dan, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındık. Ardından Alaplı'ya yerleştik. Eşim burada çalışıyor. 7 yaşındaki kızım Seher, oturum iznimiz olmadığı için okuma yazma bilmiyordu. Mahallemizdeki Kur'an kursuna gitmeye başladım. Seher de küçük olduğu için benimle birlikte geliyordu. Öğretmenimiz ona Türkçe kitaplar alarak eğitim verdi ve 3 ayda okuma yazmayı ve Türkçeyi öğrendi. Devletimizden ve öğretmenimizden Allah razı olsun. Bizim hayallerimiz olmadı, onun hayalleri inşallah gerçek olur" dedi.

        'İNŞALLAH HAYALLERİME KAVUŞURUM'

        Türkçeyi hiç bilmediğini söyleyen Seher Muradi, "Okuma, yazmayı ve Türkçeyi hiç bilmiyordum. Annem Kur'an öğrenmeye gelince ben de onunla birlikte geldim. Öğretmenimiz bana okuma yazma öğrenmem konusunda çok yardımcı oldu. Kitaplar aldı. Annem Kur'an-ı Kerim öğrenirken ben de okuma yazmayı ve Türkçeyi öğrendim. Şimdi annemin mesajlarını okuyabiliyorum. En büyük hayalim, oturum izni alarak arkadaşlarımla birlikte okula gitmek ve ileride doktor olmak. İnşallah bu hayallerime kavuşurum" diye konuştu.

        'SEHER ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUK'

        Alaplı İlçe Müftülüğü'nde öğretici olarak görev yapan Şifa Toprak, Seher'in çok zeki bir çocuk olduğunu belirterek, "Annesiyle konuşurken Seher'in 7 yaşında olduğunu, oturum izinleri olmadığı için okula gidemediğini ve okumayı çok istediğini öğrendim. Beni en çok etkileyen cümlesi ise Seher'in okuyamayacağını öğrendiğinde 'Anne artık çöp olduk, bizi çöpe atabilirsin' demesi oldu. Bu söz beni çok etkiledi ve onun mutlaka okuması gerektiğini düşündüm. Eşim sınıf öğretmeni olduğu için onun desteğiyle kitaplar temin ettik. Seher okula gider gibi kursumuza geldi. Kurs başlamadan önce onunla ders çalıştık. Süreç içerisinde eğitimi tamamlayarak okumaya geçti. Annesi Kur'an-ı Kerim öğrenirken Seher de okuma yazmayı öğrendi. Şimdi Türkçe konuşuyor. Allah yolunu açık etsin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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