Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Adalet herkese lazım

ZONGULDAK’ta madencilerle yerin altında iftar yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili, “Adalet herkese lazım. Bugün başka, yarın başka yok. Onun içi tepkisini kim koyacaksa, kırmadan, dökmeden şiddet dili kullanmadan, tepki koysun” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesindeki maden ocağında çalışanlarla iftar yapmak için Zonguldak’a geldi. Kandilli beldesindeki maden ocağında Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ve madencilerle bir araya gelen Atalay, yerin 600 metre altına inerek işçilerle iftarda bir araya geldi.

‘EMEKLİ OLANLAR TEKNİK ELEMANLAR’

İftarın ardından konuşan Atalay, kamu sözleşmelerinin devam ettiğini, emekli maaşları düşeceği endişesiyle 60 bine yakın çalışanın emekli olduğunu, taşeron işçilerin de kadro beklediğini belirterek, “Biz burada sendikalar ne talep ediyoruz, aldığımız ücret ortada, işveren, fabrikatör, milletvekili olmayacağız. Diyoruz ki 3 kuruş kazanıyoruz, bu kazandığımızla, şu anda yer altında girenler bilir, hiç bilmeyen bir bürokratı yerin altında soksan, altını çizerek söylüyorum bazı bakanlar yerin altını belki hiç görmediler. Şimdi millet keyif için mi, bu bölgede bir avuç kömür için 5 binin üzerinde insan can verdi. Bunlar zevk için mi mühendisi, işçisi yerin altında çalışıyor. Herkes masa başında çalışmak ister, biz canımızla, biz malımızla bütün iş kollarına bedel ödüyoruz. İşçinin haklı, makul talebine kulak versinler” ifadelerini kullandı.

‘CEZASI KESİNLEŞMEDEN CEZAEVİNE KONULMASINI DOĞRU BULMUYORUM’

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Atalay, şiddet dilini kullanmadan tepki koyulmasını ve adaletli olunması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Gündem 2-3 gündür İstanbul’daki belediyedeki tutuklamalarla ilgili. Biz Türk-İş olarak ilkesel olarak her şeyin hukuk ve demokrasi içerisinde yürütülmesinden tarafız. Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki sürece herkes saygılı olmak durumunda. Şayet bir haksızlığa uğranıldığı zaman gene hukukla çare bulmak durumundayız. Ben her yerde ifade ediyorum, karar vermeden insanları suçlamanın anlamı yok. Özellikle hiç kafama yatmıyor, kaçma şüphesi yoksa, sabaha karşı insanları evinden almayı doğru bulmuyorum. Ama kaçma şüphesi varsa, devlet hepsini biliyor, onlarla ilgili tedbirini alsın. Özellikle gazetecidir, siyasetçidir o yönüne bakmadan cezası kesinleşmeden cezaevine konulmasını doğru bulmuyorum. Ama kırma- dökme, Türk-İş hiç o işin içinde olmadı. Hepsi hukuk kuralları içinde oldu. Bugün cuma günü imam ne diyor, ‘Ey cemaat, adaletli olun’ diyor. Merhamet yok, adaletin olmadığı yerde merhamet olmaz. Onun için adalet herkese lazım. Bugün başka, yarın başka yok. Onun için tepkisini kim koyacaksa, kırmadan, dökmeden şiddet dili kullanmadan, tepki koysun. Onun için Türk-İş bugüne kadar dökmeden, kırmadan alanlarda mitinglerde en yoğun şekilde derdini anlatmaya gayret sarf etti. Biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz, biz bu ülkenin arka bahçesiyiz. Biz çalışanın, işçinin, emeklinin, memurun arka bahçesiyiz. Nerde bir haksızlık varsa onun karşısında durmaya devam ederiz.”