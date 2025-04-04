Evde yalnız kalan çocuğun yardım çığlığı, ekipleri harekete geçirdi

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise, bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti. Adrese sevk edilen polis ekipleri, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı. Çığlığın Beyza Y.'nin (28) oturduğu daireden geldiği belirlendi. Beyza Y.'nin yeğeni D.S.Y.'yi (6) evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun evde korkup çığlık attığı ortaya çıktı. Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evden yardım çığlığı attığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Çocuğun, kendisine bakan halasının markete gitmesi nedeniyle evde yalnız kaldığı ve korkup çığlık attığı ortaya çıktı.

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