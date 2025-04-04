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        Evde yalnız kalan çocuğun yardım çığlığı, ekipleri harekete geçirdi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evden yardım çığlığı attığı ihbarı, polisi harekete geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:10
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        Evde yalnız kalan çocuğun yardım çığlığı, ekipleri harekete geçirdi
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evden yardım çığlığı attığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Çocuğun, kendisine bakan halasının markete gitmesi nedeniyle evde yalnız kaldığı ve korkup çığlık attığı ortaya çıktı.

        Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise, bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti. Adrese sevk edilen polis ekipleri, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı. Çığlığın Beyza Y.'nin (28) oturduğu daireden geldiği belirlendi. Beyza Y.'nin yeğeni D.S.Y.'yi (6) evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun evde korkup çığlık attığı ortaya çıktı. Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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