Yangında 2 çocuğunu kaybeden baba, memleketine dönmeyi planlıyormuş (2)

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaldıkları prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybeden Çınar ve Cansu Kulan’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyüne getirildi. Kardeşler için önce babaevinin önünde helallik alındı. Ardından Çınar ve Cansu Kulan için köy mezarlığı yanında öğle vakti sırayla cenaze namazı kılındı. Namazın ardından iki kardeş, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

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